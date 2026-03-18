La probabile prima scelta più controversa degli Stati Uniti

Durante la conferenza stampa all’All-Star Break, il Commissioner NBA ha affermato che i comportamenti peggiori rispetto al passato sono stati osservati, rispondendo a una domanda sulla possibile crescita del tanking. La discussione si è concentrata sulla reputazione e sulla condotta delle squadre, senza entrare in dettagli specifici, e ha evidenziato come alcune pratiche siano considerate più problematiche rispetto a prima.

«Se abbiamo visto comportamenti peggiori rispetto al passato? Credo di sì». Così Adam Silver, Commissioner NBA, rispondeva durante la consueta conferenza stampa all’All-Star Break alla domanda se il tanking fosse peggiorato. E in effetti mai come in questa stagione c’è stata una competizione al ribasso, tra molte delle squadre che già sapevano di non avere speranze di arrivare ai playoff, per perdere più partite possibile. Alcune di queste, come gli Indiana Pacers e gli Utah Jazz, si sono anche beccate delle multe per aver violato il Player Participation Policy. Ma poco importa di fronte alla possibilità di scegliere il giocatore che potrebbe cambiare la traiettoria della franchigia, sfidando la scienza sempre meno esatta del Draft. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La probabile prima scelta più controversa degli Stati Uniti Articoli correlati Leggi anche: Iran, media: "Un intervento degli Stati Uniti è probabile" Iran, l'inchiesta dell'esercito Usa sulla strage della scuola femminile di Minab: «Probabile responsabilità degli Stati Uniti»Gli inquirenti militari americani ritengono probabile che le forze Usa siano responsabili della strage alla scuola femminile Shajaba Tayyiba di... Ce volant corrige tes défauts de pilotage... Test Heusinkveld One