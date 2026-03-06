Iran l' inchiesta dell' esercito Usa sulla strage della scuola femminile di Minab | Probabile responsabilità degli Stati Uniti

Due funzionari americani hanno riferito a Reuters che l'esercito degli Stati Uniti ha avviato un'inchiesta sulla strage avvenuta in una scuola femminile di Minab in Iran, in cui sono state uccise 165 persone. L'indagine si concentra sui possibili ruoli e responsabilità degli Stati Uniti nell'evento. La notizia si basa su fonti ufficiali e non ci sono ancora dettagli ufficiali pubblici.

Gli inquirenti militari americani ritengono probabile che le forze Usa siano responsabili della strage alla scuola femminile Shajaba Tayyiba di Minab, nel sud dell'Iran, ma l'inchiesta resta aperta. Lo rivelano due funzionari a Reuters, parlando in anonimato di fascicoli sensibili: nell'attacco di sabato – primo giorno dei raid congiunti su Teheran – sono morte 165 persone, per la maggior parte bambine, secondo fonti iraniane. Mercoledì il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha ammesso: «Stiamo indagando. Ovviamente non prendiamo mai di mira civili, ma esaminiamo ogni situazione». Interrogato in conferenza stampa, non ha escluso colpi collaterali, pur ribadendo che l'esercito «non colpisce scuole». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Iran, l'attacco contro la scuola femminile di Minab che ha scatenato una carneficina sarebbe responsabilità degli Usa. Lo afferma la Reuters che cita un'inchiesta militare americana

