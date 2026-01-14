Iran media | Un intervento degli Stati Uniti è probabile
Secondo fonti europee riportate da Ynet, un intervento militare degli Stati Uniti contro l'Iran appare come una possibilità concreta, con una delle fonti che suggerisce il rischio di un'azione entro le prossime 24 ore. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si intensificano le tensioni nella regione e si valutano le possibili implicazioni di una risposta militare internazionale.
Un intervento militare americano contro l'Iran è probabile. Lo dicono due fonti europee citate da Ynet, con una che lo ritiene possibile entro le prossime 24 ore. Secondo una fonte israeliana, il presidente Donald Trump avrebbe preso la decisione di intervenire, anche se l'obiettivo e i tempi. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Come il Venezuela proverà a rispondere all’intervento militare degli Stati Uniti
Leggi anche: Roma torna in piazza: presidio contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela
Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Crisi Iran-Israele, massima allerta per possibile intervento Usa; Proteste Iran, Teheran minaccia pena di morte per tutti i manifestanti.
Reuters: 'Possibile intervento militare Usa in Iran nelle prossime 24 ore' - Media: 'Gli Stati Uniti ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente a titolo precauzionale'. ansa.it
Iran, è un massacro: oltre 2000 morti. Media: "Irruzione dei pasdaran a casa delle famiglie dei manifestanti uccisi" - Il Ministro degli esteri italiano convoca una riunione garantire la ... affaritaliani.it
Proteste in Iran, media: "Irruzione pasdaran in casa famiglie manifestanti uccisi". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste in Iran, media: 'Irruzione pasdaran in casa famiglie manifestanti uccisi'. tg24.sky.it
SCOPPIA UNA PROTESTA MORTALE IN IRAN: POSSIBILE INTERVENTO DEGLI USA
IRAN, MEDIA: "RAID PASDARAN NELLE CASE DEI MANIFESTANTI UCCISI" Forze di sicurezza in borghese e membri delle Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira le case delle famiglie delle persone uccise nelle recenti proteste nella parte orie facebook
Iran: “Se attaccati colpiremo le basi Usa nella regione”. Media: “Stati Uniti trasferiscono parte del personale della base in Qatar” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.