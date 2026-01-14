Iran media | Un intervento degli Stati Uniti è probabile

Secondo fonti europee riportate da Ynet, un intervento militare degli Stati Uniti contro l'Iran appare come una possibilità concreta, con una delle fonti che suggerisce il rischio di un'azione entro le prossime 24 ore. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si intensificano le tensioni nella regione e si valutano le possibili implicazioni di una risposta militare internazionale.

Un intervento militare americano contro l'Iran è probabile. Lo dicono due fonti europee citate da Ynet, con una che lo ritiene possibile entro le prossime 24 ore. Secondo una fonte israeliana, il presidente Donald Trump avrebbe preso la decisione di intervenire, anche se l'obiettivo e i tempi. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Come il Venezuela proverà a rispondere all’intervento militare degli Stati Uniti

Leggi anche: Roma torna in piazza: presidio contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Crisi Iran-Israele, massima allerta per possibile intervento Usa; Proteste Iran, Teheran minaccia pena di morte per tutti i manifestanti.

Reuters: 'Possibile intervento militare Usa in Iran nelle prossime 24 ore' - Media: 'Gli Stati Uniti ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente a titolo precauzionale'. ansa.it