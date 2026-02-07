Come vestirsi in inverno | 5 look casual e sofisticati per reinventare i classici di stagione tra stratificazioni intelligenti palette eleganti e dettagli contemporanei

Inizia la stagione fredda e molti cercano idee per aggiornare il guardaroba. Tra capi classici rivisitati e look più audaci, si gioca con stratificazioni intelligenti, colori eleganti e dettagli moderni. Le tendenze puntano a cambiare le regole del vestire invernale, con accessori spostati, abbinamenti inaspettati e capi indossati in modo diverso dal solito. Un modo per reinventare il classico senza rinunciare alla praticità.

T rame inedite, accessori che cambiano posto, capi indossati in modo inaspettato, abbinamenti di tonalità strategici. Ecco cinque idee di outfit di tendenza da provare in inverno, per rinnovare i look con stile. Giallo e marrone Il look firmato Eric Bompard parte da una base estremamente intelligente: un total look marrone costruito per stratificazioni e leggere variazioni di tono. Cappotto lungo sartoriale, pullover a collo alto e pantaloni con piega condividono le stesse nuance, ma per texture differenti. A rompere l'equilibrio entra il giallo burro, scelto per un maglione indossato al posto della sciarpa.

