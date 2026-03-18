Sabato 21 marzo, presso il circolo della Polisportiva Ellera a Firenze, si terrà una giornata di formazione dedicata agli operatori BLSD. La manifestazione prevede sessioni di formazione sia al mattino che al pomeriggio, con l’obiettivo di aggiornare e migliorare le competenze in primo soccorso. La giornata coinvolgerà diversi partecipanti interessati a perfezionare le proprie capacità di intervento in emergenza.

Firenze, 18 marzo 2026 – Sabato 21, al circolo della Polisportiva Ellera, si svolgerà una giornata di formazione intensiva dedicata agli operatori BLSD, con attività distribuite tra mattina e pomeriggio. Il sodalizio sportivo, guidato da Gabriele Sottani, ha richiesto con convinzione alla Regalami un Sorriso ETS l’organizzazione di un corso di abilitazione all’uso del defibrillatore. Una scelta che nasce dalla consapevolezza di quanto la preparazione su questi temi rappresenti un patrimonio utile non solo per la società sportiva ma per l’intera comunità. Il corso sarà rivolto ad almeno venti podisti della società e sarà condotto dal formatore regionale Luigi Vizia, con il supporto organizzativo della stessa Regalami un Sorriso ETS. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Polisportiva Ellera a lezione di primo soccorso

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