Come riconoscere un arresto cardiaco studenti di Livorno a lezione di primo soccorso

Questa mattina, circa 900 studenti di Livorno hanno partecipato a una lezione di primo soccorso all’interno delle scuole Iti Galilei ed Enriques. L’obiettivo è insegnare a riconoscere subito un arresto cardiaco. L’iniziativa, chiamata “Una mano sul cuore”, nasce dalla collaborazione tra l’Asl Toscana nord ovest e l’Associazione Angeli Rossi. I ragazzi hanno messo le mani sul cuore e imparato come intervenire in emergenza, sperando di essere pronti se si troveranno di fronte a una situazione critica.

Sono stati circa 900 gli studenti e le studentesse di Iti Galilei ed Enriques di coinvolti nel progetto "Una mano sul cuore", realizzato grazie alla collaborazione fra l'Asl Toscana nord ovest e Associazione "Angeli Rossi" Sezione Livorno-mare finalizzato a riconoscere precocemente un arresto cardiaco, attivare i soccorsi e mettere in atto le prime manovre rianimatorie. Gli operatori volontari hanno svolto incontri che sono stati essenziali per diffondere la cultura del "primo soccorso" in modo da preparare anche i giovani a gestire al meglio un'eventuale emergenza, in attesa dell'arrivo del 118112.

