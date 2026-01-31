La simulazione di Franck Ribery in un match di beneficenza | un tuffo davvero penoso

Durante il match di beneficenza in Qatar, Franck Ribery ha fatto una scena imbarazzante. Durante il 'Match for Hope 2026', il francese ha tentato un gesto che si è rivelato penoso, ben lontano dallo stile che gli si riconosceva in passato. La sua prova si è conclusa con un tuffo che ha lasciato tutti perplessi, anche i tifosi più affezionati.

Durante il 'Match for Hope 2026' giocatosi in Qatar, che ha visto la partecipazione di tante leggende del calcio, Franck Ribery ha provato a fare qualcosa non degno di un campione come lui.

