Materna nell’area dell’ex consorzio

Durante il consiglio comunale, il sindaco non ha fatto cenno alla proposta relativa alla struttura materna nell’area dell’ex consorzio, concentrandosi su altri temi all’ordine del giorno. La discussione si è svolta senza indicazioni specifiche sulla questione, lasciando intendere che non ci siano sviluppi immediati o decisioni imminenti in merito. La seduta è proseguita con altri interventi e aggiornamenti sui progetti in corso.

Nessun riferimento, da parte del sindaco Gionata Calcinari, in consiglio comunale, alla proposta di Forza Italia di inglobare la materna di Casette d'Ete dentro la scuola elementare Della Valle (la petizione aveva raccolto oltre 500 firme), mentre c'è stata la conferma che la proposta dell'amministrazione è di realizzare il nuovo edificio nell'area dell' ex consorzio agrario, in pieno centro abitato della popolosa frazione. Una soluzione che Calcinari vede di buon occhio anche perché consentirebbe non solo di riportare il servizio a Casette, ma anche di recuperare un voluminoso immobile, acquistato oltre 15 anni fa dal Comune e, nell'attesa di dcecidere cosa farne, trasformato in una sorta di deposito scuolabus e altri materiali, la cui area esterna, finora, è stata utilizzata solo come utile parcheggio pubblico.