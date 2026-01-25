Legnano nuova vita per la Palazzina di via Venezia | nell’ex materna comunale nasce la Casa delle associazioni

A Legnano, la ex materna comunale di via Venezia si trasforma in un nuovo spazio dedicato alle associazioni locali. Questa iniziativa mira a offrire un luogo di incontro e collaborazione per le organizzazioni del territorio, valorizzando un edificio storico e rafforzando il tessuto sociale della città. La riqualificazione della Palazzina rappresenta un passo importante per lo sviluppo di una comunità più coesa e attiva.

Legnano, 25 gennaio 2026 – Da asilo dei figli dei dipendenti della Ernesto De Angeli Frua a Casa delle associazioni. La storica Palazzina di via Venezia, sorta nel 1925 e oggi ristrutturata e rifunzionalizzata, è tornata a nuova vita. Ieri l’inaugurazione degli spazi che ospiteranno l’Associazione Italiana Arbitri (Aia), Auser Ticino Olona, Auser Insieme Ballando, la Banca del Tempo di Legnano e Radice Timbrica mentre il Filo d’Arianna utilizzerà il salone per le riunioni e il Gruppo Girolibri ha nella cantina il deposito. L’investimento è è stato di un milione e mezzo, di cui 945mila euro finanziati con risorse Pnrr e per la parte restante con risorse del bilancio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

