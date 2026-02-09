Giulia Stabile lascia Amici per unirsi alla danza del tour mondiale di Rosalía. La vincitrice di Maria De Filippi ha deciso di fare un passo importante, lasciando il programma che l’ha resa famosa. In un’intervista, confessa di non credere nemmeno lei a questa opportunità e si prepara a vivere una nuova avventura nel mondo dello spettacolo.

Diventata celebre grazie alla vittoria nel talent di Maria De Filippi, Giulia ha costruito in pochi anni un percorso solido tra danza e televisione, affermandosi anche come conduttrice di Tu sì que vales. Ora, però, il suo talento varca i confini nazionali: la giovane danzatrice farà parte della cre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giulia Stabile lascia Amici per lavorare nel corpo di ballo del tour mondiale di Rosalía: "Non ci credevo nemmeno io"

Approfondimenti su Giulia Stabile Rosalía

Giulia Stabile si prepara a salire sul palco del LUX Tour di Rosalia.

Giulia Stabile passa dal talent di Maria De Filippi al corpo di ballo del nuovo tour di Rosalía.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giulia Stabile Rosalía

Argomenti discussi: Giulia Stabile lascia Amici per un nuovo progetto (mondiale)? La reazione di Madame; Giulia Stabile lascia Amici: la nuova carriera della ballerina, con il permesso di Maria De Filippi; Giulia Stabile lascia Amici: l’addio a Maria De Filippi per il tour di Rosalia; Giulia Stabile lascia Amici e vola nel tour mondiale di Rosalía: Non ci credevo nemmeno io.

Giulia Stabile lascia Amici: l’addio a Maria De Filippi per il tour di RosaliaGiulia Stabile lascia Amici: la ballerina prenderà parte al tour mondiale di Rosalia. Giulia Stabile lascia Amici di Maria De Filippi per dare una svolta alla sua carriera. La ballerina infatti ... dilei.it

Giulia Stabile lascia Amici per un nuovo progetto (mondiale)? La reazione di MadameLa nota cantautrice scrive un messaggio affettuoso per la ballerina professionista del talent condotto da Maria De Filippi ... today.it

La bellezza incredibile di Giulia Stabile facebook

Giulia Stabile verso il tour mondiale di Rosalía #giuliastabile x.com