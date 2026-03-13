La Finalissima diventa un caso | la Spagna non vuole giocare in Qatar l'Argentina dice &#8216;no' a Madrid

La Finalissima si trasforma in un caso internazionale: l’Argentina rifiuta di partecipare alla partita a Madrid, mentre la Spagna si oppone a giocare in Qatar dopo l’attacco di Israele e degli Stati Uniti all’Iran. La situazione ha portato a un blocco delle gare previste, coinvolgendo due nazioni e creando tensione tra le parti coinvolte. Nessuna delle due squadre ha ancora confermato la propria presenza.

