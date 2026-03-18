La musica sacra risuona in Duomo

In vista delle festività pasquali, la Veneranda Fabbrica ha organizzato un evento speciale in Duomo, dove si terrà un concerto di musica sacra. L’appuntamento prevede l’esecuzione di brani religiosi eseguiti da un coro locale e da un ensemble strumentale. La serata sarà aperta al pubblico e si svolgerà all’interno della basilica, con ingresso libero.

In vista delle festività pasquali la Veneranda Fabbrica rinnova il suo tradizionale omaggio alla cittadinanza offrendo un percorso che esplora il mistero della Passione attraverso i capolavori di due giganti della storia della musica: Johann Sebastian Bach e Tomás Luis de Victoria, segnando così il passo, in direzione del 2027 – ricorrenza del 300° anniversario dalla prima esecuzione della Passione secondo Matteo di Bach - con una duplice proposta musicale. Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale duomomilano.it. "Celebrare la Pasqua in Duomo attraverso il genio di Bach e la profondità di de Victoria significa mettersi in ascolto di una “Parola che si fa musica” in una storia – quella umana – che cambia di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La musica sacra risuona in Duomo Articoli correlati Firenze, al via la rassegna di musica sacra 'O flos Colende'Firenze, 6 marzo 2026 - Al via la XXIX edizione della rassegna di musica sacra O flos colende nella Cattedrale di Firenze, promossa e organizzata... Concerto di musica sacra a PontederaIl Coro Polifonico San Nicola è lieto di essere ospite della comunità del Romito per un concerto di Musica Sacra, che si terrà domenica 22 febbraio... Altri aggiornamenti su La musica sacra risuona in Duomo Discussioni sull' argomento La musica sacra risuona in Duomo; IV edizione dei Monza Music Meetings. Il Programma. Firenze, al via la rassegna di musica sacra 'O flos Colende'Si concluderà con un concerto per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi ... msn.com Primaziale, concerto in Duomo. L’omaggio di Natale alla città e alla grande musica sacraNel Duomo di Pisa il Natale arriva sempre un po’ prima, e quest’anno ancora di più: il Concerto di Natale della Primaziale spegne vent’anni e torna giovedì 18 alle 21 con un’edizione pensata come un ... quotidiano.net Il Duomo di Milano ospita il concerto dedicato a Johann Sebastian Bach - facebook.com facebook