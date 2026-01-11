Il ristorante di Lodi che rinuncia alla stella Michelin | Torniamo a una cucina fatta per le persone

Il ristorante La Coldana di Lodi, premio con la stella Michelin nel 2023, ha deciso di rinunciarvi. I titolari spiegano che desiderano tornare a una cucina più autentica e vicina alle persone, abbandonando l’approccio che non rispecchia più la loro filosofia. Questa scelta mira a recuperare la semplicità e la genuinità, valori fondamentali nel loro modo di intendere la ristorazione.

