Sanremo 2026 al via la terza serata del Festival | Pausini canta col piccolo coro dell’Antoniano contro le guerre

Stasera si svolge la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con atteso spettacolo e momenti di musica dal vivo. Tra gli artisti in scena, Laura Pausini si esibisce accompagnata dal coro dell’Antoniano, interpretando un brano dedicato alla pace. La serata si sviluppa tra esibizioni e interazioni con il pubblico presente in sala, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento.

Al via la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Dalle scale fanno il loro ingresso Carlo Conti e Laura Pausini, accolti dall'entusiasmo del pubblico in sala. Dopo un vivace scambio di battute, i due aprono ufficialmente la serata introducendo l'attesissima finale delle Nuove Proposte. A presentare i finalisti è Gianluca Gazzoli, che accompagna sul palco i due giovani artisti pronti a contendersi la vittoria: Angelica Bove con il brano Mattone e Nicolò Filippucci con Laguna. Due percorsi artistici differenti, ma uniti dalla stessa determinazione e dall'intensità di un momento decisivo. Conti illustra quindi il meccanismo di votazione: 33% Sala Stampa, TV e Web, 33% Giuria delle Radio e 34% Televoto.

A Sanremo il Piccolo Coro dell'Antoniano canta con Laura Pausini

Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini canta “Heal The World” con il Coro dell’Antoniano: l’inno di Michael Jackson per la pace

