La madre del quattordicenne morto di tumore e curato con terapie alternative | Ci ha convinti che sarebbe guarito

Martina Binotto, madre di un quattordicenne morto di tumore, è stata ascoltata ieri in tribunale a Vicenza. La donna ha raccontato che il figlio aveva deciso di seguire terapie alternative e che loro due lo avevano convinto che si sarebbe ripreso. L'interrogatorio si è concentrato sulle scelte di cura della famiglia e sulla comunicazione con il figlio prima della morte.

Ieri in tribunale a Vicenza la donna, che deve rispondere insieme al marito Lugi Gianello dell'accusa di omicidio per non aver sottoposto il ragazzo a cura adeguate ad un tumore in stato avanzato, ha raccontato l'esperienza all'ospedale Rizzoli di Bologna, motivando la decisione di spostare il ragazzo a causa della sua insofferenza alla struttura. «Dopo la radiografia con il contrasto ci era stato consigliato di andare al Rizzoli — ha spiegato l’imputata — e il ricovero a marzo non è stato ben vissuto da Francesco che non voleva più rimanere lì». Così si sceglie di revocare il consenso alla biopsia per affidarsi alle cure del medico Matteo Penzo, che segue le teorie di Geerd Hamer che collegano la malattia a traumi psicologici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La madre del quattordicenne morto di tumore e curato con terapie alternative: «Ci ha convinti che sarebbe guarito» Articoli correlati Alessio Ardovini morto con i genitori sulla Collatina: era guarito da un tumore, lavorava al McDonald’sAlessio Ardovini lavorava al McDonald's in un centro commerciale di Roma Est e domenica sera aveva finito il suo turno. "Io, malato di tumore, sono guarito". La medicina? Il Tiro con l’arcoSottoporsi a un ciclo di chemioterapia o partire per l’Austria, per disputare i campionati del mondo di tiro con l’arco, lo sport che, superata la... Una selezione di notizie su La madre del quattordicenne morto di... Discussioni sull' argomento Obbligata a indossare il burka, una quattordicenne: Se non lo faccio mamma mi mena; Francesco Gianello morto di cancro a 14 anni, la madre sul metodo Hamer: Non lo curerei più così; La madre di Mattia, ucciso a 14 anni: Un fiore che continua a sbocciare; Abusava del figlio e mandava video all’amante, chiesti 16 anni per un’operatrice sanitaria e un imprenditore. A Santa Domenica di Ricadi una madre di 32 anni affronta ogni giorno scale e fatica per portare a scuola la figlia disabile. Il Comune le ha assegnato una casa popolare al terzo piano senza ascensore, in un’altra frazione lontano dalle abitudini e dal mondo d - facebook.com facebook #beatrice morta in casa a due anni, trovate gocce di sangue nell'auto della madre. Sul corpo della piccola c'è un'impronta d... x.com