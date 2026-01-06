Io malato di tumore sono guarito La medicina? Il Tiro con l’arco

In questo racconto si intrecciano salute, passione e determinazione. Luciano Contorni, malato di tumore, sceglie di affrontare la propria condizione senza ricorrere alla chemio, affidandosi alla sua passione per il tiro con l’arco. Nonostante le difficoltà e le preoccupazioni mediche, continua a competere a livello internazionale, dimostrando come sport e volontà possano rappresentare una forma di guarigione e di rinascita.

Sottoporsi a un ciclo di chemioterapia o partire per l'Austria, per disputare i campionati del mondo di tiro con l'arco, lo sport che, superata la boa dei 70 anni, ha continuato a regalargli incredibili soddisfazioni, al punto da essere diventato quasi un 'caso', a livello internazionale? Un'alternativa improponibile per chiunque, ma non per Luciano Contorni, di Sant'Albino, che, ottenuto il via libera dai medici, evita la terapia (che lo avrebbe debilitato), si reca a Moosburg e si impone nel mondiale, trionfando nella specialità 'arco istintivo compound'. Correva l'estate 2024 ma il fatto rappresenta per Contorni, originario di Abbadia San Salvatore, residente a Montepulciano da 53 anni, l'ennesima svolta della sua esistenza.

