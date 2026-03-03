Alessio Ardovini morto con i genitori sulla Collatina | era guarito da un tumore lavorava al McDonald's
Alessio Ardovini, 23 anni, è morto insieme ai genitori sulla via Collatina a Roma. Aveva recentemente superato un tumore e lavorava come dipendente nel ristorante McDonald's di un centro commerciale di Roma Est. Domenica sera aveva terminato il suo turno e si trovava in auto con i genitori al momento dell'incidente.
Alessio Ardovini al lavoro dopo un tumore, i genitori lo accompagnavano. Il dramma del 41enne ucciso dall'auto in fuga a RomaDa un anno Alessio Ardovini aveva ritrovato il sorriso dopo una dura battaglia. Una lotta contro un tumore che gli aveva tolto la serenità. Ma ora l’aveva recuperata. «Ne ... ilmessaggero.it
Uccisi sulla Collatina, gli amici di Alessio: «Sopravvissuto alla malattia per morire così. Era speciale, sempre col sorriso»Straziati i colleghi del McDonald dove lavorava il 41enne rimasto ucciso insieme ai genitori: «Rallegrava ogni turno, hanno ammazzato un uomo buono» ... roma.corriere.it
