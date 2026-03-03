Alessio Ardovini morto con i genitori sulla Collatina | era guarito da un tumore lavorava al McDonald's

Alessio Ardovini, 23 anni, è morto insieme ai genitori sulla via Collatina a Roma. Aveva recentemente superato un tumore e lavorava come dipendente nel ristorante McDonald's di un centro commerciale di Roma Est. Domenica sera aveva terminato il suo turno e si trovava in auto con i genitori al momento dell'incidente.