Nonostante il conflitto in corso, le fiere del settore mobile continuano regolarmente, senza disdette da parte di espositori e buyer. Le principali manifestazioni si svolgeranno come programmato, mantenendo attivi i rapporti tra aziende italiane e internazionali. Le organizzazioni degli eventi confermano che non ci sono variazioni nelle date previste e che la partecipazione rimane stabile.

Le grandi fiere non temono la guerra, almeno per il momento, anzi la prospettiva è che si apriranno nuove opportunità per le imprese italiane che le sapranno cogliere. Risponde da New York, dove sta promuovendo il Salone del Mobile nella «stupefacente» location del Whitney Museum Maria Porro, presidente del Salone del Mobile Milano, che aprirà i battenti il 21 aprile, «poi saremo ad Hong Kong per Art Basel quindi la promozione internazionale non ha subito nessuna battuta d'arresto». Le ricadute della guerra sul Salone? «Non ci sono, non abbiamo avuto alcuna disdetta nè tra gli espositori nè tra i buyer, solo un'azienda libanese in questo momento è in sospensiva perchè ha il problema della spedizione dei colli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La guerra non ferma il Mobile e le fiere: "Espositori e buyer? Nessuna disdetta"

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L’attività, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Brindisi e della S.I.S.C.O. di Lecce, ha visto l’impiego di oltre 50 uomini, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine, unità cinofile, tiratori scelti, un elicottero del Reparto Volo di Bari e personale dell - facebook.com facebook