Bmt 2026 | 500 espositori e 100 buyer per rivoluzionare il turismo

La Bmt 2026 coinvolge 500 espositori e 100 buyer, spinta dall’obiettivo di rivoluzionare il settore turistico. La decisione di organizzare l’evento alla Mostra d’Oltremare di Napoli nasce dall’esigenza di creare nuove opportunità di business e promuovere destinazioni innovative. Durante la fiera, si terranno incontri e presentazioni di progetti per incentivare il turismo sostenibile. La manifestazione si prepara a diventare un punto di riferimento nel panorama internazionale.

La Bmt 2026: un crocevia di innovazione e tradizione. Il 12 marzo, la Mostra d'Oltremare di Napoli si trasformerà in un palcoscenico internazionale. Qui, tra i padiglioni della Borsa Mediterranea del Turismo, si incontreranno i protagonisti del settore da tutto il mondo. L'evento, organizzato da Progecta, vedrà la partecipazione di oltre 500 espositori e più di 100 buyer internazionali, pronti a esplorare le ultime tendenze del turismo. Al centro dell'attenzione ci sarà il segmento Luxury Destination, con un particolare sull'integrazione dell'Intelligenza Artificiale. Angioletto de Negri, ideatore della Bmt, sottolinea come questa edizione anticipi i trend, guardando già all'America's Cup 2027.