la guerra si estende missili di hezbollah verso israele e raid su beirut nuovi strike in iran colpita base britannica a cipro

La crisi si aggrava con missili di Hezbollah che colpiscono Israele e attacchi su Beirut. In Iran vengono condotti nuovi raid e una base britannica a Cipro viene colpita da un attacco. Questa mattina si sono udite numerose esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha, mentre il fuoco incrociato tra Iran e Israele si fa sempre più intenso.

Sale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah. Sirene ed esplosioni in Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati. Usa in allerta per possibili cyber-attacchi iraniani. Fuoco incrociato tra Iran e Israele, con tutta la regione in fiamme: avvertite numerose esplosioni questa mattina a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Un morto in Bahrein per gli attacchi iraniani. Nella notte l'aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi e droni verso il nord d'Israele. Secondo il ministero della Salute libanese, ci sarebbero 31 morti e 149 feriti. Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l'Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso. Nuovi strike in Iran: colpite le città di Yazd e Isfahan. Drone di Teheran sulla base britannica di Cipro, lanci dal Libano su Haifa. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare». Parla l'ambasciatore Nelli Feroci: "Blocco del programma nucleare, riduzione dell'arsenale di missili balistici, interruzione del sostegno a Houthi, Hezbollah e Hamas e un cambio di regime a Teheran. Ecco i 4 obiettivi."