Villa Mussolini Colombo FdI | Basta silenzi il Comune sveli ai cittadini progetti e valore dell' offerta
Il Comune di Riccione ha avviato la procedura di vendita di Villa Mussolini, ma finora non ha fornito dettagli sui progetti e sul valore dell’offerta. Con le buste ancora chiuse e il vincolo di riservatezza scaduto, è importante che le istituzioni comunichino chiaramente ai cittadini lo stato dell’asta e le prospettive future di questo importante patrimonio. La trasparenza è fondamentale per coinvolgere e informare la comunità.
“Sull’asta di Villa Mussolini il silenzio del Comune di Riccione è ormai inaccettabile. Il vincolo di riservatezza è scaduto, le buste sono chiuse e sappiamo che alla procedura hanno partecipato due soggetti privati e il Comune. A questo punto non esiste più alcuna giustificazione per continuare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
