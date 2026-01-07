LIVE Las Palmas-Perugia Champions League volley 2026 in DIRETTA | si parte attenzione a Juantorena

Segui in diretta la partita tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League di volley 2026. La sfida si svolge oggi, con attenzione particolare a Juantorena. Aggiorna la pagina per non perdere gli sviluppi e i risultati in tempo reale. Perugia attualmente guida il Gruppo B, in parità con Berlino, in attesa delle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30 19:17 Perugia è al comando del Gruppo B a pari merito con Berlino, con cui gli umbri disputeranno la doppia sfida nelle prossime due giornate. 19:10 Ancora 20? e prenderà il via la partita di Champions League di Volley maschile tra Las Palmas e Perugia! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di Champions League di Volley 2025-2026 che vede di fronte Guaguas Las Palmas e PERUGIA, match valido per la seconda giornata del girone C della manifestazione continentale. Serve una vittoria all’equipaggio italiano lontano dal PalaEvangelisti per archiviare la pratica qualificazione più in fretta possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

