La farsa della Coppa d’Africa | Senegal squalificato vince il Marocco padrone di casa

Durante la Coppa d’Africa, il Senegal è stato squalificato, lasciando il Marocco, che giocava in casa, a conquistare il titolo. Nel corso della competizione, Brahim Diaz ha vissuto un momento di delusione dopo aver sbagliato un rigore parato dal portiere avversario. La partita si è conclusa con la vittoria del Marocco, senza ulteriori dettagli sui giochi e le azioni che hanno portato al risultato.

Le lacrime di Brahim Diaz per il rigore tirato in bocca al portiere avversario. La festa dei giocatori del Senegal con il trofeo in mano, le botte da orbi tra i loro tifosi e la polizia marocchina, lo sguardo perso nel vuoto del signor Jean Jacques Ndala, arbitro assediato dopo aver assegnato un penalty come minimo dubbio ai padroni di casa all’ultimo secondo, quello poi sbagliato da Diaz. Il disappunto del re del Marocco in tribuna, gli occhi sgranati del presidente della Fifa, Gianni Infantino. Tutto finto. Non è successo nulla. Due mesi dopo la notte dello stadio Moulay Abdallah di Rabat, Marocco, la Coppa d’Africa ha cambiato proprietario passando dalle mani del Senegal, vincitore in campo, a quelle del Marocco sconfitto in una finale talmente folle da essere destinata ai libri di storia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La farsa della Coppa d’Africa: Senegal squalificato, vince il Marocco (padrone di casa) Articoli correlati Clamoroso, Senegal squalificato, il Marocco vince la Coppa d’Africa a tavolino due mesi dopo la finaleRoma, 17 marzo 2026 – Il Marocco è campione della Coppa d'Africa con oltre due mesi di ritardo. Senegal o Marocco, chi vince la Coppa d'Africa? Il pronosticoIl giorno della verità è ormai giunto: Senegal e Marocco si sfidano per decretare i campioni d'Africa. Incredibile finale in coppa d’Africa #senegal #marocco #africa #calcio Contenuti utili per approfondire La farsa della Coppa d'Africa Senegal... Temi più discussi: Due mesi dopo. La Coppa d'Africa tolta al Senegal, vince il Marocco a tavolino; Il ritiro del Senegal, il cucchiaio di Brahim, l'asciugamano: cosa è successo nella finale di Coppa D'Africa; Coppa d'Africa al Marocco a tavolino! La decisione incredibile della CAF toglie il trofeo al Senegal; Clamoroso! Il Marocco vince la Coppa d'Africa a tavolino: verdetto ribaltato due mesi dopo. Coppa d’Africa 2026, Marocco campione a tavolino ma il Senegal presenterà ricorsoIl Senegal non ci sta. Dopo la vittoria della Coppa d’Africa 2026 assegnata a ... msn.com Coppa d'Africa, il ricorso del Senegal: Decisione farsa, presa per eseguire un ordineAbdoulaye Seydou Sow, segretario generale della federcalcio di Dakar: La legge è dalla nostra parte ma abbiamo avuto l'impressione che la commissione non fosse lì per applicarla ... msn.com Dopo la clamorosa decisione di assegnare la Coppa d’Africa al Marocco alcuni giocatori del Senegal si sono esposti fermamente sui social: hanno ragione - facebook.com facebook Juve: Zirkzee con Vlahovic Coppa d'Africa data al Marocco! "E adesso l'impresa a San Siro" Retegui e il Milan: contatto! Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport x.com