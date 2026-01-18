Senegal o Marocco chi vince la Coppa d' Africa? Il pronostico
La finale della Coppa d'Africa si presenta equilibrata tra Senegal e Marocco, con quest'ultimo favorito grazie al vantaggio del fattore campo. La partita, in programma domenica alle 20, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di conquistare il titolo. In questo pronostico analizzeremo le caratteristiche delle due nazionali e le possibili strategie per prevedere l'esito dell'incontro.
Il giorno della verità è ormai giunto: Senegal e Marocco si sfidano per decretare i campioni d'Africa. La nazionale di Regragui potrà contare anche sul fattore campo, un fattore che può incidere nel pronostico di una partita che si prospetta particolarmente bloccata. Scopriamo pronostico e quote di Senegal-Marocco, in programma domenica alle ore 20 allo stadio Principe Moulay Abdellah di Rabat. Se già normalmente le finali hanno un certo connotato di imprevedibilità, se le rivali hanno anche rose molto simili per quantità di talento, è comprensibile che l'incontro sia improntato sull'equilibrio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
