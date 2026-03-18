Clamoroso Senegal squalificato il Marocco vince la Coppa d’Africa a tavolino due mesi dopo la finale

Il Marocco è stato ufficialmente dichiarato vincitore della Coppa d’Africa, più di due mesi dopo la finale, a causa della squalifica del Senegal. La decisione è stata comunicata ieri e riguarda la disputa che si è svolta due mesi fa. La vittoria è stata assegnata al Marocco a tavolino, senza che si sia disputata la partita di ritorno.

Roma, 17 marzo 2026 – Il Marocco è campione della Coppa d'Africa con oltre due mesi di ritardo. La decisione arriva dalla Confederazione africana di calcio (Caf), che ha accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio di Rabat per l'abbandono del campo da parte del Senegal nella finale disputata a gennaio in seguito a un rigore considerato inesistente. La Caf ha stabilito per la partita il risultato di 3-0 a favore del Marocco, che conquista così il trofeo a tavolino. Alla base della decisione della Federazione quanto successo durante la finale, con il Senegal che ha abbandonato momentaneamente il terreno di gioco, portando poi a una sospensione della partita, dopo un calcio di rigore, poi sbagliato da Brahim Diaz, assegnato al Marocco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Clamoroso, Senegal squalificato, il Marocco vince la Coppa d’Africa a tavolino due mesi dopo la finale Articoli correlati Leggi anche: Marocco vince Coppa d’Africa… dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato Leggi anche: Incredibile! Dopo due mesi la Caf squalifica il Senegal. Coppa d'Africa 2025 al Marocco a tavolino Marocco Senegal (scontri )#finale #coppad’africa #calcio #uefa Tutti gli aggiornamenti su Clamoroso Senegal squalificato il... Clamoroso, Marocco campione d’Africa al posto del Senegal! Accolto il ricorso 2 mesi dopo la finaleIl Marocco ha vinto la Coppa d’Africa 2025 al posto del Senegal. Clamoroso ribaltone a 2 mesi dal ricorso. Mané e compagni avevano abbandonato il campo per oltre 10 minuti prima di rientrare e poi seg ... fanpage.it Coppa d’Africa, è di nuovo caos: clamorosa revoca del titolo al Senegal, il Marocco è campioneA due mesi da quanto accaduto nella finalissima arriva la decisione ufficiale della CAF, destinata a far ancora discutere. sportal.it