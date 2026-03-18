La crisi senza fine della Chiesa tedesca | in un anno solo 25 nuovi preti

La Chiesa tedesca sta affrontando una crisi prolungata, con solo 25 nuovi preti iscritti nell’ultimo anno. La Conferenza episcopale tedesca segnala un lieve aumento dei fedeli che partecipano alla messa domenicale, passando dal 6,6 al 6,8 per cento. Nonostante il dato positivo, la diminuzione generale del numero di sacerdoti e fedeli continua a rappresentare una sfida significativa.

È il dato più basso di sempre: meno di uno per diocesi. Erano stati ventinove l'anno prima. Ironie dei conservatori: "Siamo messi come l'Austria" Sinodo tedesco, atto finale. In gioco c'è l'unità con il Papa e la fedeltà a Roma Roma. La Conferenza episcopale tedesca vede il bicchiere mezzo pieno: nell’ultimo anno è aumentata un po’ la gente che va a messa la domenica (dal 6,6 al 6,8 per cento), e questo è un buon segno, il barlume di una ripresa, benché minima. Sul resto, meglio iniziare a recitare il De profundis, in latino o in tedesco poco cambia. Nel 2025 hanno chiesto di essere tolti dai registri dei battezzati 307.117 tedeschi (erano stati 321. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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