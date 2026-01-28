Trotta Bus crisi senza fine | i mezzi restano a piedi senza gasolio

Questa mattina alcuni autobus delle linee urbane di Trotta restano ferme per mancanza di gasolio. Gli utenti si trovano a dover trovare alternative, mentre i mezzi ancora non sono stati ripristinati. La crisi dei mezzi pubblici nella città sembra non avere fine, e i disagi si fanno sentire sempre di più.

Tempo di lettura: < 1 minuto Disservizio questa mattina per alcuni autobus delle linee urbane di Trotta per il trasporto pubblico locale del capoluogo. I mezzi sono stati richiamati al deposito di via Santa Colomba e non hanno potuto dunque svolgere il proprio servizio per la mancanza di gasolio. Criticità per i passeggeri che hanno riscontrato su alcune linee. altri mezzi sarebbero stati richiamati per non meglio identificati problemi tecnici. Evolve al peggio dunque la situazione del trasporto pubblico locale in città che da mesi vive in bilico per il ventilato passaggio di consegne da Trotta Bus ad Air Campania dal 1° gennaio (che evidentemente non c'è stato), il mancato pagamento della tredicesima ed altre criticità di non poco conto legate alla vetustà di alcuni dei mezzi in circolazione.

