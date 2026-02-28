A Prato, il 28 febbraio 2026, si è parlato delle benedizioni delle famiglie durante la Quaresima, una tradizione ancora praticata ma con sempre meno aperture ai sacerdoti. I preti denunciano di essere invitati meno frequentemente a svolgere riti religiosi nelle case dei fedeli. La situazione riflette un calo di partecipazione e di richieste per i riti tradizionali durante questo periodo.

Prato, 28 febbraio 2026 – Benedizioni delle famiglie, una tradizione che resiste ma sempre meno porte si aprono ai sacerdoti. A Prato e provincia il rito che precede la Pasqua vede una forbice ampia di risposte: si va dal 70% delle famiglie che aspettano il sacerdote a San Paolo per scendere a meno del 40% a San Giusto. Sono cambiati anche i metodi: c’è chi ha attivato le prenotazioni e chi le ha spostate alla domenica. Benedizione della case in una foto di repertorio “Noi le facciamo il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 – spiega don Abramo Vettuparampil, parroco di San Paolo – e devo dire che a San Paolo è rimasta questa tradizione profonda di essere in casa quando viene il sacerdote. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I riti (in crisi) della Quaresima. “Siamo una chiesa in Deliveroo, invitate noi preti a benedire”

Tra cenere e mistero: la Quaresima nel barese tra riti antichi, Pupe della Quarantana e processioni suggestiveDalle Ceneri alle processioni nei centri storici, la Quaresima in Puglia e nel barese racconta tradizioni, devozioni e simboli antichi come le Pupe...

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt: «All’andata non siamo stati all’altezza, ma se c’è una squadra che può ribaltarla siamo noi! Vergognarsi? Noi rispettiamo sempre gli avversari»

Altri aggiornamenti su Quaresima.

Discussioni sull' argomento I riti (in crisi) della Quaresima. Siamo una chiesa in Deliveroo, invitate noi preti a benedire; Orsi, stagioni e santi: il calendario del bosco tra fede, folklore e crisi climatica; Crisi delle famiglie: calano i matrimoni ma crescono separazioni e divorzi; Dietro al caso della San Pio X: cosa rivela davvero questa crisi.

I riti (in crisi) della Quaresima. Siamo una chiesa in Deliveroo, invitate noi preti a benedirePrima di Pasqua i sacerdoti visitano le famiglie ma oltre il 50% non c’è o non apre la porta. Sta prendendo campo la pratica di fissare un appuntamento e c’è chi va anche di domenica ... lanazione.it

27/2/26. Foglietto parrocchiale della II domenica di Quaresima della Comunità cristiana sinodale di S.Martno-B.V.di Lourdes a Sottomarina e della CCS di Porto Viro x.com

«Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo» Dalla Basilica di San Pancrazio in #Roma, suor Roberta Vinerba commenta il Vangelo della II domenica di Quaresima. Sabato #28febbraio ore 14.35 a Sulla Strada su #TV2000 - facebook.com facebook