Gas carburante trasporti | qual è il conto della crisi in Iran per l’Italia

L’aumento dei prezzi del gas, del carburante e i problemi nel settore dei trasporti stanno avendo ripercussioni sui costi in Italia. La crisi in Iran ha contribuito a far salire i costi delle materie prime energetiche e a influenzare i mercati globali, con conseguenze dirette sul prezzo dei carburanti e sulla disponibilità di energia nel paese. I mercati azionari hanno reagito con chiusure negative.

Prima conta dei danni economici. L’escalation della guerra in Medio Oriente travolge anche i mercati azionari, che chiudono in profondo rosso (Milano a -2%) e vedono schizzare al rialzo le quotazioni di gas, petrolio e dollaro. Pesa soprattutto il blocco dello stretto di Hormuz, dove passano enormi flussi di greggio e Gnl. Il prezzo del gas è salito di quasi il 40%. Importanti aumenti anche per il petrolio mentre le Borse europee sono scivolate, in alcuni casi anche pesantemente, con un totale di oltre 300 miliardi ’bruciati’. Ma i venti di guerra nel Golfo hanno infiammato soprattutto il metano, che ha chiuso ad Amsterdam con un boom del 39% a 44,5 euro al Megawattora e un massimo di giornata a 49 euro, sui livelli più elevati dall’ottobre 2022. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

