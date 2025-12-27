Crisi idrica in Sicilia Catanzaro | Siamo al conto degli errori | la Regione rincorre emergenze che lei stessa ha creato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Prima la relazione impietosa della Corte dei Conti, poi l'ennesima azione improvvisata per tamponare le falle. Quanto sta avvenendo in Sicilia sull’emergenza idrica è di straordinaria gravità”. Lo dice oggi Michele Catanzaro, Capogruppo all'Ars del Pd, commentando la critica della Corte dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Crisi idrica in Sicilia, Catanzaro: "Siamo al conto degli errori: la Regione rincorre emergenze che lei stessa ha creato"

Crisi idrica, Schifani risponde alla Corte dei conti: Criticità ultradecennali, lavoriamo a soluzioni; Ars, approvata la Finanziaria: tutte le reazioni; Emergenza idrica in Sicilia, la Corte dei conti boccia i dissalatori. Ciminnisi (M5S): “scelte senza numeri, così si sprecano risorse pubbliche”.

