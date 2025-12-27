Crisi idrica in Sicilia Catanzaro | Siamo al conto degli errori | la Regione rincorre emergenze che lei stessa ha creato
“Prima la relazione impietosa della Corte dei Conti, poi l'ennesima azione improvvisata per tamponare le falle. Quanto sta avvenendo in Sicilia sull’emergenza idrica è di straordinaria gravità”. Lo dice oggi Michele Catanzaro, Capogruppo all'Ars del Pd, commentando la critica della Corte dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Dai rifiuti alla fuga dei giovani, poi sanità e crisi idrica: le sette emergenze che il governo Decaro dovrà affrontare subito
Leggi anche: Crisi idrica in Puglia, la Regione dichiara lo stato di emergenza: "Servono interventi al più presto"
Crisi idrica, Schifani risponde alla Corte dei conti: Criticità ultradecennali, lavoriamo a soluzioni; Ars, approvata la Finanziaria: tutte le reazioni; Emergenza idrica in Sicilia, la Corte dei conti boccia i dissalatori. Ciminnisi (M5S): “scelte senza numeri, così si sprecano risorse pubbliche”.
Crisi idrica, Catanzaro: “la Regione rincorre emergenze che lei stessa ha creato” - La nota del Capogruppo all'Ars del Pd, commentando la critica della Corte dei Conti alla gestione dell'emergenza idrica in Sicilia ... grandangoloagrigento.it
La crisi idricasiccità crisi idrica La Corte dei Conti bacchetta la Sicilia sulla crisi idrica,... - La crisi idricasiccità crisi idrica La Corte dei Conti bacchetta la Sicilia sulla crisi idrica, ... msn.com
Crisi idrica in Sicilia, Schifani: “criticità ultradecennali, mio governo già al lavoro sulle soluzioni” - “Accogliamo con attenzione le osservazioni della Corte dei conti che richiamano criticità strutturali maturate in oltre vent’anni e un quadro normativo che, in alcuni casi, ha generato una frammentazi ... strettoweb.com
Sia la struttura commissariale sia la cabina di regia per la Sicilia ritengono che la crisi idrica non sia stata superata - facebook.com facebook
«Accogliamo con attenzione le osservazioni della @CorteContiPress che richiamano criticità strutturali maturate in oltre vent’anni». Lo dice il presidente @RenatoSchifani , commentando il referto sulla crisi idrica in #Sicilia. Leggi regione.sicilia.it/la-region x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.