I posti ci sono mancano i candidati e aumenta la quota di occupati stranieri | come va il lavoro in Umbria

Il mercato del lavoro in Umbria mostra segnali di ripresa, con un aumento delle opportunità occupazionali e una crescita della presenza di lavoratori stranieri. Tuttavia, permane una carenza di candidati disponibili, che limita le potenzialità di sviluppo. A gennaio 2026, le imprese continuano a pianificare nuove assunzioni, segnalando un settore in fase di consolidamento e adattamento alle nuove dinamiche economiche.

Il 2026 si apre con un segnale incoraggiante per il mercato del lavoro in Umbria: a gennaio le imprese programmano 6.950 assunzioni, il 4,8% in più rispetto allo stesso mese del 2025. È una delle migliori performance a livello nazionale, superata solo da Valle d’Aosta e Calabria. Ma sotto questa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Umbria, l'analisi: l’economia rallenta e la produttività ristagna, il "lavoro povero" aumenta

Leggi anche: Meloni conta i posti di lavoro, Schlein i salari che mancano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Concorso docenti PNRR 3, soglie di sbarramento per la prova orale: ancora silenzio per la scuola secondaria; Dai camerieri agli autisti, la caccia delle aziende: ecco le 5 figure lavorative più ricercate in provincia; Concorsi Gennaio 2026: oltre 14.000 posti disponibili tra Ministeri, Enti Locali e Forze Armate; Medicina, 30mila respinti ai test d’accesso ma ci sono 5mila idonei più dei posti. Boom voti alti al Sud. Bernini esulta, Udu farà ricorso collettivo.

Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti - La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, ... orizzontescuola.it

Industria, 350mila posti senza candidati: “La scuola non prepara abbastanza i giovani” - I dati relativi al 2024, diffusi da Cgia, dicono che su un totale di 5,5 milioni di nuovi ingressi previsti nel mercato del ... repubblica.it

Infermieristica? Nelle università della Lombardia sono più i posti dei candidati - Milano – Leggera crescita delle domande di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, ma per Infermieristica in Lombardia i posti sono più dei candidati. ilgiorno.it

Sono l’unica che è stufa di leggere libri sempre ambientati a Londra o a New York Ci sono così tanti posti nel mondo cavoli! Qualche consiglio su qualche bel romanzo ambientato altrove Sono amante di Lucinda Riley e Kate Morton. Ho già letto tutta la sag - facebook.com facebook