Il 17 marzo, la commissione d’appello della Confederazione africana di calcio ha deciso di assegnare la coppa d’Africa al Marocco, dopo aver squalificato il Senegal. La decisione riguarda una disputa avvenuta durante la finale del torneo e ha portato alla revoca del risultato precedente. La CAF ha comunicato ufficialmente la modifica, che cambia il vincitore ufficiale del campionato continentale.

Il 17 marzo la commissione d’appello della Confederazione africana di calcio (Caf) ha revocato la vittoria del Senegal nella coppa d’Africa e assegnato il trofeo al Marocco, due mesi dopo la caotica finale di Rabat. La federazione senegalese ha definito la decisione “ingiusta” e annunciato ricorso. La Caf ha affermato in un comunicato di aver accolto il ricorso presentato dalla federazione marocchina, assegnando al Marocco la vittoria a tavolino per 3-0. Sul campo il Senegal aveva vinto 1-0 dopo i tempi supplementari. I social network si sono subito scatenati. Tra le varie reazioni, il difensore senegalese Moussa Niakhaté ha postato su Instagram una sua foto mentre solleva la coppa e indossa la medaglia, con il commento: “Venite a togliermele. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La coppa d’Africa di calcio assegnata al Marocco dopo la squalifica del Senegal

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