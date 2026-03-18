Coppa d’Africa vittoria assegnata al Marocco a tavolino | annullato il successo del Senegal

La Commissione d’appello ha deciso di assegnare la vittoria della Coppa d’Africa al Marocco, annullando il risultato della finale giocata a gennaio contro il Senegal. La decisione è arrivata dopo un procedimento che ha modificato l’esito del match, che si era concluso con la vittoria del Senegal. La finale si era svolta in un clima di tensione e controversie.

Il Marocco è stato a sorpresa proclamato vincitore della Coppa d’Africa dalla Commissione d’appello, che ha ribaltato la vittoria del Senegal nella turbolenta finale disputata a gennaio. La Caf, Confederazione africana, ha dichiarato che la sua Commissione d’appello ha stabilito il successo a tavolino per 3-0 dei padroni di casa del Marocco. Nella finale del 18 gennaio a Rabat, il Senegal aveva lasciato il campo in segno di protesta durante il recupero per 15 minuti, mentre i tifosi avevano tentato di invadere il terreno di gioco quando al Marocco era stato assegnato un calcio di rigore. Quando il gioco era ripreso, il rigore di Brahim Diaz era stato parato e il Senegal aveva segnato nei tempi supplementari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coppa d’Africa, vittoria assegnata al Marocco a tavolino: annullato il successo del Senegal Articoli correlati Coppa d’Africa 2025, clamoroso ribaltone della CAF! Il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Cos’è successoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Leggi anche: Incredibile! Dopo due mesi la Caf squalifica il Senegal. Coppa d'Africa 2025 al Marocco a tavolino Gol annullato al Senegal e rigore al Marocco : cosa è successo #ilpengwin #marocco #senegal Approfondimenti e contenuti su Coppa d'Africa vittoria assegnata al... Temi più discussi: Faenza: il successo in Coppa d’Africa: che emozione; Lazio, Dele-Bashiru rilancia: Obiettivo vittoria Coppa Italia per andare in Europa; Le 6 (+1) squadre che non hanno ancora vinto nel 2026; Coppa del mondo di sci: nello slalom gigante vittoria all'austriaca Scheib, Goggia esce di pista. Coppa d’Africa, vittoria assegnata al Marocco a tavolino: annullato il successo del SenegalIl Marocco è stato a sorpresa proclamato vincitore della Coppa d'Africa dalla Commissione d'appello, che ha ribaltato la vittoria del Senegal nella turbolenta ... lapresse.it Coppa D’Africa, la Caf revoca la vittoria al Senegal e l’assegna al MaroccoIn un comunicato la Caf ha fatto sapere di aver applicato la regola 84 per assegnare la Coppa D'africa al Marocco ... ilnapolista.it Coppa d’Africa, revocata la vittoria del Senegal e finale assegnata a tavolino al Marocco Approfondisci qui - facebook.com facebook Pallavolo SL - Fusaro su play off, Coppa Challenge e la Milano del futuro: "Abbiamo preso un centrale fantastico" x.com