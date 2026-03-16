Il presidente degli Stati Uniti ha valutato il ruolo del presidente francese, assegnandogli un punteggio di 8 su 10, e ha affermato di credere che la Francia possa contribuire con il problema dello Stretto di Hormuz. La dichiarazione è arrivata in risposta a una domanda sulla possibile partecipazione della Francia per garantire la libertà di navigazione in quella zona.

“Penso che aiuterà”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda su un eventuale ruolo della Francia per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Trump ha confermato di aver avuto ieri un colloquio telefonico con Emmanual Macron. “Su una scala da 0 a 10, lui è stato da 8. Non la perfezione, ma è la Francia, non ci aspettiamo la perfezione”, ha detto il capo della Casa Bianca. Donald Trump ha spiegato poi di aver chiesto ad altri paesi di fornire il loro aiuto nello Stretto di Hormuz “non perché abbiamo bisogno di loro, ma perché voglio vedere come reagiscono “. L'articolo Trump: “Macron? Su una scala da 0 a 10, gli do 8. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Macron? Su una scala da 0 a 10, gli do 8. Credo che ci aiuterà con lo Stretto di Hormuz”

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