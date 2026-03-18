la chiusura di open var piace ad arbitri e club grazie a cronisti compiacenti accreditano narrazioni di comodo

Open Var sta per essere chiuso e questa decisione riceve il consenso di arbitri e club. Secondo alcuni cronisti, le narrazioni favorevoli alla chiusura sono state amplificate da commentatori che sembrano schierati. La scelta di interrompere il sistema di controllo video nel calcio sta attirando attenzione, mentre la notizia viene riportata senza commenti aggiuntivi.

La chiusura di Open Var piace ad arbitri e club (che grazie a cronisti compiacenti accreditano narrazioni di comodo) Open Var va verso la chiusura. Come al solito, in Italia si scambia l’effetto con la causa. Open Var è certamente una trasmissione decisamente migliorabile ma il senso originario – la trasparenza e soprattutto aiutare a sperare il regolamento – era condivisibile. Invece l’anno prossimo non ci sarà e Franco Ordine sul Giornale spiega anche perché. È una decisione condivisa sia dagli arbitri che così non assisteranno più a pubblici processi sui loro errori ma anche ai club che potranno indirizzare le narrazioni che preferiscono grazie al circuito di cronisti di riferimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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