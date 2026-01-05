Arbitri e Var nel mirino ma il regolamento lo conoscono in pochi e non fa comodo studiarlo

Il mondo del calcio si confronta con criticità legate all’arbitraggio e all’utilizzo del VAR, spesso al centro di discussioni e polemiche. Tuttavia, pochi conoscono approfonditamente il regolamento, rendendo difficile un dialogo costruttivo. Questo scenario alimenta tensioni e un clima di discussione spesso eccessivo, che rischia di minare la credibilità del gioco. È importante affrontare questi temi con lucidità e conoscenza, per una comprensione più equilibrata delle questioni in gioco.

Houston, abbiamo un problema. E non sono solo gli arbitri che sbagliano – in autunno lo hanno fatto con una frequenza qualche volta eccessiva – ma il livello di tossicità del dibattito che li accompagna. A tutti i livelli. E che si nutre di un impasto di voglia di dare al fischietto a prescindere, necessità di coprire i propri fallimenti, dare in pasto alla piazza il nemico più facile da colpire e, non è un dettaglio, ignoranza del regolamento. Anche da parte di chi dovrebbe conoscerlo senza zone d’ombra perché addetto ai lavori. Breve riassunto della prima giornata del nuovo anno, cominciata esattamente come si era chiuso quello precedente. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Arbitri e Var nel mirino, ma il regolamento lo conoscono in pochi (e non fa comodo studiarlo) Leggi anche: Nel cuore delle Dolomiti, c’è il borgo più autentico ma in pochi lo conoscono: un sogno ad occhi aperti Leggi anche: Capello durissimo: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rassegna stampa, l’arbitro Colombo nel mirino: voti shock dai quotidiani dopo il caos di Udine; Infantino e le regole che rivoluzioneranno il calcio: nel mirino fuorigioco e perdite di tempo. Il regolamento creativo degli arbitri stavolta colpisce la Fiorentina: La Penna nega un rigore netto per micro-trattenuta - Clamoroso il rigore tolto da La Penna al Var durante il primo tempo di Fiorentina- ilnapolista.it

Quella cagata del Var va abolita: i tifosi tornino a esultare e gli arbitri a sbagliare - Non vi do certo uno scoop se vi confesso che questo articolo mi è stato commissionato da un direttore interista e agile tedoforo di cui non farò il nome, ma non avevo certamente bisogno del rigore ... ilfoglio.it

Maurizio Pistocchi su arbitri e Var: “Giudizio negativo. Rocchi, così è un’ingiustizia sportiva” ESCLUSIVA - Nonostante il VAR, gli errori arbitrali persistono e le polemiche non si placano: ne abbiamo parlato con Maurizio Pistocchi, esperto in materia e per diversi anni moviolista delle trasmissioni sportiv ... sport.virgilio.it

I DUE ARBITRI NAPOLETANI NEL MIRINO DEI TIFOSI INTERISTI Per alcune frasi recenti… - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.