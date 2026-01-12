‘L’importanza della moda nella Parigi della Belle Époque’ con Virginia Arabella Hill a Palazzo Blu

Giovedì 15 gennaio, presso l’auditorium di Palazzo Blu a Pisa, si terrà l’evento “L’importanza della moda nella Parigi della Belle Époque” con Virginia Arabella Hill, storica e curatrice. L’incontro offrirà un approfondimento sulla mostra “Belle Époque”, analizzando il ruolo della moda in un periodo di grandi trasformazioni culturali e sociali a Parigi. Un’occasione per esplorare un capitolo fondamentale della storia della moda e della società europea.

