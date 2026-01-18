Gareth Southgate non è stato onesto con me | mi ha lasciato in panchina senza spiegazioni quando è arrivato al Middlesbrough Gaizka Mendieta sul litigio con il futuro allenatore dell’Inghilterra

Gaizka Mendieta ha recentemente dichiarato che Gareth Southgate non gli avrebbe spiegato le ragioni della sua esclusione dalla squadra del Middlesbrough al suo arrivo nel 2003. L’ex centrocampista, considerato uno dei più creativi del suo tempo, ha sottolineato come questa situazione abbia generato un contrasto tra i due. L’acquisizione di Mendieta rappresentò un importante investimento per il club, ma il rapporto tra i due protagonisti rimane oggetto di discussione.

Il trasferimento del Middlesbrough nel 2003 per Gaizka Mendieta fu una sorta di colpo di stato all'epoca, poiché Boro riuscì a conquistare uno dei centrocampisti più creativi del decennio precedente, un giocatore che fu il fulcro dei successi di inizio secolo del Valencia sotto la guida di Rafael Benitez. Il trequartista arrivò al Riverside Stadium inizialmente in prestito, aiutando il club a vincere il suo primo trofeo importante battendo il Bolton Wanderers nella finale della Coppa di Lega del 2004 prima di firmare definitivamente e diventare un giocatore chiave nella corsa alla finale di Coppa UEFA due anni dopo.

