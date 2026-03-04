Wiegman elogia la mentalità delle Leonesse dopo l’enfatica vittoria dell’Inghilterra

Sarina Wiegman ha commentato positivamente la mentalità delle Leonesse dopo la vittoria per 6-1 contro l’Ucraina, nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile. L’allenatrice inglese ha sottolineato l’atteggiamento mostrato dalla squadra durante l’incontro. La squadra ha iniziato il torneo con un risultato netto e convincente.

Sarina Wiegman ha elogiato la mentalità dell’Inghilterra che ha iniziato la campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile con una vittoria schiacciante per 6-1 sull’Ucraina. Le Lioness hanno avuto un inizio lento in Turchia, non essendo riuscite a trovare la rete nei primi 45 minuti. E Wiegman è stata contenta del modo in cui i suoi giocatori hanno risposto al primo tempo infruttuoso. “Non abbiamo segnato nel primo tempo quando avremmo dovuto segnare”, ha detto a ITV. “Abbiamo controllato totalmente la partita, ma solo la posizione finale sul cross e la qualità del tiro o del tocco finale non erano buone. “Sono caduti così in profondità e con i cross da lontano non siamo riusciti a segnare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

