Krstovic lì davanti per tentare l' impresa | le probabili formazioni di Bayern-Atalanta

Da gazzetta.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Krstovic si trova davanti a una sfida importante, cercando di compiere un'impresa contro il Bayern Monaco. L'Atalanta, dopo aver subito un 1-6 all'andata, si presenta all'Allianz Stadium con l'obiettivo di mettere in campo una reazione. Palladino guida la squadra in questa partita, sperando di recuperare rispetto e dignità sul campo.

Palladino va all'Allianz Stadium per salvare l'onore: dopo il 1-6 dell'andata, contro il Bayern Monaco l'Atalanta si prepara a una reazione d'orgoglio. In campo dal 1' ci sarà Krstovic, davanti a Sulemana e De Ketelaere. Per Kompany torna Kane in attacco, assente all'andata. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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