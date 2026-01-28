La Juventus ha avviato le trattative per ingaggiare Kolo Muani, che potrebbe lasciare il PSG. Il Tottenham ha dato il via libera al prestito, ma ora bisogna trovare un accordo economico tra i club. La trattativa entra nel vivo, con i bianconeri che cercano di accelerare per portare l’attaccante in Italia.

Kolo Muani Juve, Comolli tratta il ritorno su input di Spalletti, gli Spurs rompono il prestito ma serve l’intesa economica sui costi con il PSG. Sembra un film già visto, un déjà-vu che riaccende improvvisamente il mercato bianconero. La Juventus è tornata con decisione su Kolo Muani, trasformando quella che era una semplice suggestione in una pista concreta da seguire fino al gong finale. Il Direttore Sportivo Ottolini si sta muovendo seguendo fedelmente le indicazioni tattiche di Spalletti, il quale ritiene che il ritorno del francese sia il tassello mancante per completare il reparto avanzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, trattativa avviata: il Tottenham dà il via libera. La formula per strappare l’attaccante al PSG

Approfondimenti su Kolo Muani Juve

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Kolo Muani Juve

Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Kolo Muani-Juve: Comolli accelera! Primo nodo sciolto, nuova trattativa col Psg e formula vincente; La Juventus ripensa a Kolo Muani: spiragli di una partenza dal Tottenham, quando può arrivare l'attaccante francese; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena.

Pagina 2 | Kolo Muani-Juve: Comolli accelera! Primo nodo sciolto, nuova trattativa col Psg e formula vincenteCorsa contro il tempo per regalare a Spalletti il bomber. La società bianconera vuole riportare a Torino l'attaccante e il francese è disponibile a ritornare. Ecco le ultime novità sull'affare ... tuttosport.com

Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter conta sul pressing di Perisic, la Juve aspetta Kolo Muani. Il Napoli ha l’Ok di Alisson SantosCalciomercato in diretta, le news di oggi 28 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

C’è una data chiave per il ritorno di Kolo Muani Quando si capirà se tornerà alla Juventus - facebook.com facebook

Il retroscena: i segnali per #KoloMuani, perché la #Juve vuole provarci fino in fondo x.com