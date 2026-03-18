Klee a New York | 100 opere finali tra esilio e malattia
A New York si apre una mostra dedicata alle ultime opere di Paul Klee, con circa 100 pezzi scelti tra le sue creazioni finali. L’esposizione presenta lavori realizzati in un periodo caratterizzato da esilio e problemi di salute dell’artista, offrendo un’ampia panoramica sulla sua produzione in quegli anni. La retrospettiva permette di osservare da vicino le sue ultime sperimentazioni artistiche.
Una retrospettiva dedicata alle opere finali di Paul Klee apre le sue porte a New York, offrendo uno sguardo sui mondi possibili creati dall'artista in un periodo segnato da esilio e malattia. La mostra, ospitata dal Jewish Museum a partire dal 20 marzo fino al 26 luglio, raccoglie oltre cento dipinti e disegni che documentano l'evoluzione stilistica del pittore tedesco negli ultimi anni della sua vita. Il percorso espositivo, curato da Mason Klein, mette in luce come la produzione artistica si . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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