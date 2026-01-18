Opere del Guercino Morgagni Pd critico | A Forlì non c' è posto per i capolavori | o in esilio o in deposito
Federico Morgagni, consigliere del Partito Democratico di Forlì, ha espresso preoccupazione riguardo alla collocazione delle opere del Guercino nella città, affermando che attualmente non trovano spazio adeguato. Secondo il critico, molte di queste opere sono costrette all’esilio o in deposito, evidenziando una criticità nella gestione e valorizzazione del patrimonio artistico locale.
“A Forlì non c'è posto per i capolavori del Guercino”. A dirlo è Federico Morgagni, consigliere del gruppo Partito democratico di Forlì. “E' questa la conclusione alla quale si arriva leggendo la determina con cui, nei giorni scorsi, l'amministrazione ha prorogato per la terza volta il prestito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
45.000 EURO PER LA NOSTRA PINACOTECA In arrivo dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna oltre 45.000 euro di contributi per la Pinacoteca “il Guercino” di Cento Grazie alla Regione Emilia-Romagna, il Comune di Cento ha otten - facebook.com facebook
