Opere del Guercino Morgagni Pd critico | A Forlì non c' è posto per i capolavori | o in esilio o in deposito

Federico Morgagni, consigliere del Partito Democratico di Forlì, ha espresso preoccupazione riguardo alla collocazione delle opere del Guercino nella città, affermando che attualmente non trovano spazio adeguato. Secondo il critico, molte di queste opere sono costrette all’esilio o in deposito, evidenziando una criticità nella gestione e valorizzazione del patrimonio artistico locale.

