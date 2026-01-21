Ville e opere d' arte Da Gstaad a New York l' eredità che lascia l' imperatore della moda

Dalla raffinata eleganza di Gstaad alle iconiche opere d'arte di New York, l'eredità di un grande imperatore della moda si manifesta attraverso le sue ville e le creazioni lasciate in eredità. Con la sua scomparsa, si apre un nuovo capitolo di scoperta, rivelando i tesori e le testimonianze di un regno che ha segnato la storia dello stile e dell’arte mondiale.

Con la morte di ogni imperatore, l'attenzione di tutti va sull'eredità del suo regno e sui gioielli nascosti nelle segrete. La stessa sorte tocca ora a Valentino Garavani, l'ultimo vero imperatore della moda italiana. Guardando ai numeri, le stime più accreditate parlano di una ricchezza personale che si aggira intorno a 1,3 miliardi di euro, una cifra che non racconta però solo di un successo imprenditoriale, ma anche e soprattutto di una passione estetica. Nel 1998 aveva ricavato 300 milioni di dollari dalla vendita del marchio a Hdp e, anche sommando i successivi investimenti e i guadagni legati ai diritti d'immagine e alle royalties, il quadro è ben lontano dall'essere completo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

