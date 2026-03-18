Kimi Antonelli ha condiviso che ha festeggiato la sua prima vittoria in un Gran Premio di Formula 1 mangiando la gramigna di sua madre. Dopo l’evento, il pilota ha dichiarato di voler concentrarsi ora su come mantenere il rendimento in futuro. La sua soddisfazione è stata evidente, e ha parlato dei festeggiamenti come di un momento speciale. Antonelli ha rilasciato queste parole in un’intervista a La Repubblica.

Kimi Antonelli, dopo la sua prima vittoria in un Gran Premio di Formula 1, ha raccontato i suoi festeggiamenti in un’intervista a La Repubblica. L’intervista a Kimi Antonelli. Un Mondiale di Formula Uno un pilota italiano non lo vince dai tempi di Ascari, e ora tutti guardano a lei: lo sente, che tutto sta cambiando? “ Sì, che la mia vita stia un po’ cambiando sto iniziando ad accorgermene, è vero, ma adesso non ci voglio pensare più di tanto “. E invece vincere il titolo, adesso è un obiettivo? “ Non penso al titolo, ma penso a come vincere, a come continuare a vincere “. Sua madre ha detto che a casa aveva pronta la gramigna invece delle tagliatelle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kimi Antonelli: “Ho festeggiato la vittoria con la gramigna di mia madre, ora penso a come continuare a trionfare”

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