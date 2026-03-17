A Bologna, il 17 marzo 2026, si è svolta una festa a sorpresa dedicata a Kimi Antonelli, mentre si discute se a intrattenere il pubblico sarà lui o un'imitazione. La domanda rimane senza risposta definitiva e si saprà solo domani a metà giornata, più o meno a quell’ora.

Bologna, 17 marzo 2026 – Ma sarà lui o sarà un’imitazione? Il dubbio è legittimo e sarà sciolto solo domani, più o meno all’ora di pranzo. Fiorello lo annuncia oggi: “Domani a La Pennicanza, avremo Kimi Antonelli ”. Se sarà il più giovane pilota a conquistare la pole position (e a vincere il suo primo Gran Premio, sempre in Cina) o un’imitazione dello showman lo scopriremo solo domani. Parla Veronica, la mamma di Kimi Antonelli: “Orgogliosa del mio Andy. Però accorciate le gare!” Fiorello e la parodia dell’amico Jannik . Intanto, la presenza annunciata del bolognese Kimi Antonelli su Rai Radio Due fa capire quanto sia social e mediatico il pilota Mercedes. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La festa a sorpresa per Kimi Antonelli, la gramigna della mamma e l’incognita Fiorello

Articoli correlati

Kimi Antonelli, chi è mamma VeronicaIl loro legame è forte e intenso e non potrebbe essere altrimenti: il pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli e la madre Veronica sono una cosa...

Memphis e Morant dominano Orlando: la grande festa di Londra con Kimi Antonelli ed HenryLa partita prende in fretta la strada di Memphis, con Ja Morant che torna da 6 gare d’assenza per fare lo show, 24 punti e 13 assist alla fine.

Contenuti e approfondimenti su Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli, festa emiliana: pranzo dalla mamma e brindisi con gli amici; Sinner vince Indian Wells e torna a sorridere. La dedica ad Antonelli: Una giornata di festa per l’Italia; Massimo Moratti ricoverato in ospedale per una polmonite: è in terapia intensiva. Ansia per l'ex patron dell'Inter; Sinner vince Indian Wells e dedica tutto a Kimi Antonelli: Giorno di festa per l’Italia.

Tennis, Sinner e la dedica a sorpresa ad Antonelli: Giornata di festa per l'Italia, sono un grande appassionato di Formula 1Jannik Sinner, vincitore del torneo di Indian Wells, ha battuto Daniil Medvedev 7-6 7-6. Si tratta del sesto titolo 1000 ma soprattutto della prima vittoria della stagione. A sorpresa, ha dedicato la ... napolimagazine.com

Antonelli, uno di tutti noi: dal Salvemini alla Regione la festa per il cinno KimiIl pilota rientra oggi per stare in famiglia prima di ripartire per il Giappone. La sua vittoria spinge Imola a rilanciare il Gp ... bologna.repubblica.it

KIMI ANTONELLI: “VINCERE IL TITOLO RESTIAMO CON I PIEDI PER TERRA, BATTERE RUSSELL NON È FACILE” Roberto Chinchero: “Credi che la vittoria di oggi ti abbia certificato come contendente al titolo mondiale 2026”. Andrea Kimi Antonelli: “Abb - facebook.com facebook

Kimi Antonelli, rientro trionfale in Italia dopo la vittoria in F1. L'abbraccio con la mamma e le parole per Sinner x.com