Harry e Meghan Kim Kardashian si giustifica per le foto al party cancellate dai social | Tolte per rispetto

La star di American Horror Story, Kim Kardashian, si è scusata per aver rimosso le foto di Harry e Meghan dai suoi profili social. Spiega che ha deciso di cancellarle per rispetto, senza entrare troppo nei dettagli. La decisione ha sorpreso i fan e alimenta le polemiche sui rapporti tra le celebrità e la famiglia reale.

La star di American Horror Story ha spiegato il motivo per il quale sono state tolte le foto della coppia dal suo account e quello di Kris Jenner. Kim Kardashian è intervenuta nel podcast della sorella Khloé e ha parlato per la prima volta di quello che loro stesse hanno definito 'photogate': le foto del principe Harry e della moglie Meghan Markle al party di compleanno di Kris Jenner sono state tolte dai social di Kim Kardashian e della festeggiata. Intervenuta nel podcast della sorella, Kim Kardashian ha spiegato perché sono state eliminate dagli account le immagini della coppia, smorzando le polemiche e le speculazioni che sono nate in seguito a questo gesto subito notato dai fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

