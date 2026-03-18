Kevin Porter Jr in versione Superman | schiacciatona in testa a Mitchell

Kevin Porter Jr dei Milwaukee Bucks ha realizzato una schiacciata spettacolare a Donovan Mitchell durante la partita. La sua azione si è distinta come la più impressionante della notte NBA, attirando l’attenzione per la potenza e la precisione con cui ha messo a segno il canestro. La giocata ha ricevuto ampi consensi tra tifosi e commentatori, consolidando il suo ruolo di protagonista in questa partita.

Il gradino più alto del podio della top 5 della notte Nba se lo prende la guardia dei Milwaukee Buck Kevin Porter Jr, che vola in testa a Donovan Mitchell, regalandosi la più bella schiacciata della serata. Queste le cinque migliori giocate del 18 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kevin Porter Jr in versione Superman: schiacciatona in testa a Mitchell Articoli correlati Rollins-Thomas-Porter Jr trascinano i Bucks alla vittoria sui PelicansNel confronto tra Bucks e Pelicans, Milwaukee ottiene la terza vittoria di fila e la sesta nelle ultime sette partite, sfruttando una performance di... Vicario in versione Superman! Ma sul secondo gol...Risultato clamoroso a Londra con il Tottenham che perde in casa nel recupero il derby contro il West Ham. Contenuti e approfondimenti su Kevin Porter Temi più discussi: Magic supera i Bucks a corto di personale per vincere le serie stagionali; Hawks-Bucks: dove vedere la partita in streaming gratis; Falchi in ascesa desiderosi di accogliere i Bucks assediati; Riepilogo NBA: i Lakers superano i Nuggets grazie al vincitore dell’OT all’ultimo secondo di Luka Doncic. Kevin Porter Jr. injury creates cruel ripple effect for Bucks breakout pieceThe Milwaukee Bucks will be without Kevin Porter Jr. for some time. That could have an impact on Jericho Sims' performance. msn.com Final injury report for Bucks-Heat: Will Tyler Herro, Kevin Porter Jr. play?Both the Miami Heat and Milwaukee Bucks may be without multiple key players in Thursday night's matchup. msn.com Quel dagger de Kevin Porter Jr. x.com