Rollins-Thomas-Porter Jr trascinano i Bucks alla vittoria sui Pelicans

Rollins-Thomas-Porter Jr hanno guidato i Bucks alla vittoria contro i Pelicans, contribuendo con punti decisivi e giocate importanti. La squadra di Milwaukee ha mostrato grande solidità, conquistando la terza vittoria consecutiva e la sesta nelle ultime sette partite. La prestazione collettiva ha fatto la differenza, con i giocatori che si sono mossi con ritmo e precisione. La squadra ora guarda avanti, pronta a sfidare i prossimi avversari.

Nel confronto tra Bucks e Pelicans, Milwaukee ottiene la terza vittoria di fila e la sesta nelle ultime sette partite, sfruttando una performance di squadra incisiva nonostante l'assenza di Giannis Antetokounmpo. Il punteggio finale è 118-139, con la partita disputata al smoothie king center. I Bucks hanno imposto il loro ritmo completando la sfida senza l'apporto di Antetokounmpo, affidandosi a una prova collettiva di alto livello. Le guardie hanno guidato l'attacco: rollins chiude con 27 punti (710 da tre) e 6 assist, mentre thomas arriva a 27 punti in soli 20' di gioco, con 1117 dal campo. porter jr aggiunge 25 punti e 7 assist.