Vicario in versione Superman! Ma sul secondo gol

Il Tottenham subisce una sconfitta sorprendente nel recupero del derby londinese contro il West Ham, un risultato inaspettato per i tifosi degli Spurs. La partita si è conclusa con un risultato clamoroso, segnato anche da un episodio singolare: il vicario in campo è stato paragonato a Superman, ma solo nel momento del secondo gol. Un match che resterà nella memoria degli appassionati di calcio per le sue dinamiche e le sorprese.

Risultato clamoroso a Londra con il Tottenham che perde in casa nel recupero il derby contro il West Ham. Gli Hammers vanno in vantaggio con il gol di Summerville, poi il pareggio di Romero e al 92' la rete della vittoria di Callum Wilson, che sfrutta un'uscita non perfetta di Vicario in mischia su calcio d'angolo. Il portiere azzurro però si è contraddistinto anche per l'ennesimo miracolo compiuto in maglia Spurs. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vicario in versione Superman! Ma sul secondo gol... Leggi anche: Guarda come Vicario urlatore regala al Fulham un secondo gol in sei minuti Leggi anche: Il Lecce come in un film: fa e poi disfa. Ma Falcone in versione Superman para il rigore al 90' Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ADOZIONE DELLA COSTITUZIONE SPAGNOLA NEL REGNO DELLE DUE SICILIE (1820) DECRETO DEL VICARIO GENERALE DEL RE FERDINANDO I PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA RE DEL REGNO DELLE DU - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.